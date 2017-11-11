Tropieza con bloque y cae

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Elementos de Bomberos atendieron la tarde de ayer a una mujer que sufrió una caída de su propia altura, pues según dijo debido a que traía chanclas se tropezó con un bloque, y como consecuencia tuvo una fractura en la pierda derecha y algunas lesiones en el brazo derecho.

Se trata de Juana María Ortiz, quien dijo tener 47 años de edad y que tiene su domicilio en la calle Francisco Márquez del barrio La Cajita. Fue alrededor de las 24:30 horas de ayer, cuando varias personas solicitaron la presencia de los bomberos en la dirección antes mencionada, donde supuestamente la mujer había sido golpeada por una mujer.

Los primeros en llegar fueron los oficiales de la Policía Municipal quienes desmintieron la versión anterior y señalaron que solo se trataba de una mujer que se había caído de su propia altura en el interior de su domicilio.

Por ello es que los bomberos le brindaron los primeros auxilios, y posteriormente la trasladaron a las instalaciones del hospital general para su valoración médica.