Tumba a jóvenes de moto

NUEVA ROSITA, COAH.- Una pareja de 14 y 16 años de edad que viajaban a bordo de una motocicleta fueron embestidas por el conductor de una camioneta quien se dio a la fuga, la menor América Galilea presenta siete meses de gestación.

Los hechos se registraron la noche del sábado a la altura del semáforo de la estación de bomberos, la pareja estaba haciendo el alto esperando el cambio de luz, cuando fueron impactados por la parte trasera dejándolos tendidos sobre el pavimento.

Los testigos presenciales señalaron que el conductor de la camioneta en color rojo se dio a la fuga aprovechando la confusión de las personas que prontamente acudieron a auxiliarlos.

Posteriormente elementos del cuerpo de bomberos trasladaron a América Galilea y a Víctor Manuel Ibarra al Hospital Regional para su atención médica, el joven presenta probable fractura en rótula derecha.

Mientras que América presenta probable luxación de extremidad derecha, el producto se encuentra aparentemente bien ya que el golpe no fue directamente en el vientre.