Tumba el viento árboles grandes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las fuertes ráfagas de viento registradas en la cabecera municipal del Pueblo Mágico de Múzquiz, provocaron el desprendimiento de enormes árboles en algunos sectores.

Sobre la calle Francisco Murguía, número 1705 se informó que un nogal de gran altura cayó sobre un vehículo, de lo cual tomaron conocimiento elementos de Protección Civil Municipal.

El titular de PC, Gustavo Vázquez Zapata recomendó a la población tomar precauciones pues de acuerdo al pronóstico del tiempo se esperaban tormentas eléctricas y fuertes vientos por lo que muy a tiempo informaron a la población sobre el clima adverso que se presentaría.

Finalmente solamente truenos, relámpagos y tolvaneras acompañadas de ranchas de viento se presentaron en la comunidad, dejaron a su paso el colapso de árboles en puntos diversos de la cabecera municipal.

La mayoría de los reportes fueron atendidos por la dirección de Protección Civil Municipal y los elementos de Bomberos del Mineral de Palaú que acudieron en apoyo.