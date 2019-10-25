Tumban al líder de la 27

MINERAL DE PALAÚ.- Durante la asamblea ordinaria realizada por parte de la sección 27 del Sindicato Democrático adherido a Mina VI se llevó a cabo la destitución de quien fungía como Secretario General.

Durante la reunión que tuvo lugar en el recinto de la sección, la base trabajadora destituyó al Secretario General Alejandro Martínez Castro quien durante la asamblea, solicitó a los trabajadores se respetaran sus derechos laborales, es decir se le respetara dentro de la empresa.

Israel Rodríguez Mendoza, mientras tanto se designó como interino en el cargo que queda vacío.

En asambleas pasadas destituyeron a otros dirigentes, haciendo su reintegración en esta asamblea, se trata del presidente de Consejo del Comité Local, Pablo Gómez Tenorio y el tesorero local, Pedro Saucedo Gámez.

Por su parte, el nuevo Secretario General interino, destacó que las últimas dos asambleas fueron manipuladas y se tomaron decisiones incomprensibles.

Reintegran a Pablo Gómez y Pedro Saucedo.

Aseguró que ahora su prioridad es trabajar para el bienestar de sus compañeros mineros.

Cabe hacer mención que en menos de dos meses el puesto de Secretario General ha sufrido de tres cambios, iniciando con la destitución de Elpidio Maltos, posteriormente Alejandro Martínez y actualmente dirigiendo la sección está Israel Rodríguez.