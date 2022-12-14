Ubican auto robado en brecha de Rosita

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un vehículo con reporte de robo en la localidad de minas de Barroterán, fue localizado y recuperado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en una brecha de la localidad de Nueva Rosita.

Tras diversas diligencias efectuadas por los elementos policiacos encabezados por el comandante Mireles, lograron interceptar la unidad abandonada.

El vehículo en color negro fue asegurado y remolcado mediante servicio de grúa a fin de transportarlo a este mineral para ponerlo a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Las autoridades policiacas guardan total hermetismo respecto a quien o quienes son los presuntos responsables de este robo, lo anterior para no entorpecer las investigaciones que siguen su curso.

En tanto la carpeta sobre estos hechos se mantiene abierta hasta dar con el autor del robo del coche.