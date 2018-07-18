Último adiós a médico legista

SABINAS, COAHUILA.- Familiares, amigos y compañeros de trabajo, dieron el último adiós al Dr. Pedro Gabriel Guajardo Taboada durante la misa de cuerpo presente realizada en la iglesia de Guadalupe celebrada por el padre Octaviano Elizondo Cárdenas.

Al filo del mediodía el cuerpo del prestigiado profesionista sabinense fue recibido a la entrada de la Iglesia y guiado frente al altar por su esposa Dolores Medina y sus hijos.

Celebran misa de cuerpo presente del doctor Pedro Gabriel Guajardo Taboada.

Durante el mensaje a los dolientes el Padre Octaviano Elizondo Cárdenas recordó que al morir en Cristo, ciertamente el estimado doctor Pedro Gabriel duerme con la confianza de renacer a la vida eterna, que será la verdadera y gloriosa al lado del Señor.

“Este es también un momento de esperanza y gozo, tiempo de agradecer a Dios el don de la vida al doctor Pedro Gabriel que fue un hombre generoso, dispuesto siempre a ayudar y servir a cualquier hora, siendo ejemplo para su familia y sociedad del amor que tenía a su profesión, que le permitió apoyar a muchas organizaciones” resaltó el sacerdote.

Al finalizar la misa, su cuerpo fue llevado a la Clínica del Magisterio donde se le rindió un homenaje y posteriormente a la funeraria local donde fue cremado.