Un ángel de los perros sin hogar

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

AGUJITA, COAHUILA.- Cuando un perro es abandonado por la familia que lo tiene o maltrata, este va a parar a la calle en donde se encuentra con una perrita, la preña y es un ciclo en donde los perros en situación de calle se reproducen y crecen, alimentándose de lo que puedan hallar en el espacio que habitan, comiendo de los basureros; pero, originalmente ¿De donde se genera este problema? , desde las familias que ya no se quieren hacer cargo del animalito.

No hay un censo que indique cuantos perros callejeros hay en la Región Carbonífera, lo que sí se sabe es que últimamente manos sin conciencia los están envenenando ofreciéndoles salchichas u otro alimento con químicos mortales, la duda es: ¿Quién está cometiendo estos actos y cuál es su motivación?, en los medios de comunicación se han publicado estos casos, sin embargo no hay una denuncia formal.

Los perros del albergue están en espera de un hogar en donde se les cuide.

En alguna ocasión la asociación civil de Múzquiz, “Huellitas con Causa” lo hizo ante las autoridades, sin embargo la demanda está mal enfocada pues a decir de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila debe hacerse ante la Procuraduría del Medio Ambiente en Coahuila (PROPAEC) teléfono 844 6981000.

Por otra parte la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales los protege contra toda esta clase de maltrato y contempla sanciones para quienes cometen actos de crueldad y maltrato hacia toda clase de animales. Sin embargo la pregunta queda en el aire cuando la población cuestiona quien es responsable de recoger a los perros en la calle curarlos y atenderlos, darles de comer.

Entrevistado al respecto el director de ecología Municipal Guillermo Guajardo Aguirre, dijo que aproximadamente recogen por mes a 87 perros, sin embargo el reglamento es muy claro, pueden tenerlos a resguardo en la perrera municipal solo por ocho días mientras los reclaman, si los dueños no acuden se sacrifican con una inyección letal, así lo marca el reglamento, manifestó.

Algunos de los perros llegan en muy malas condiciones, hambrientos, enfermos, algunos cubiertos de garrapatas o sarna, cuando sus condiciones ya son muy malas se sacrifican, a algunos se les vacuna y se les libra de garrapatas, sin embargo cuando acuden por ellos deberán pagar alguna cuota por estas atenciones, en la perrera municipal cuentan aproximadamente con 20 jaulas, y ahí se les da de comer dos veces al día.

Guajardo Aguirre dijo que en algunos casos han tenido perros en observación porque mordieron a alguien pero esto es para determinar si no adquirieron la rabia.

“Los casos de sacrificios de perros en la calle es un problema ajeno a nosotros, sí supimos de algunos envenenados en la colonia Infonavit y en Nueva Rosita, pero estos actos son por personas ajenas al departamento puntualizó. Exhortó a la gente para que no abandone a sus perros, mejor es que los dé en adopción, porque ya una vez que son recogidos solo tienen un tiempo para atenderlos, no podrían dijo atender a todos los perros que se recogieran, serían muchísimos.

Algunos de los perros llegan muy dañados pero se recuperan en el Albergue.

El abandono de perros se está convirtiendo en un problema de salud pública, sin embargo Jurisdicción Sanitaria Número Tres ha enfocado sus acciones con los perros quienes tienen dueño y han acudido a las campañas de vacunación antirrábica y esterilización, informó el doctor David Mussi Garza.

El doctor Mussi Garza dijo que en lo que va del año han aplicado 14 mil 241 vacunas antirrábicas a perros y 2 mil 935 gatos, sin embargo dijo son a estos animales que tienen dueño y se preocupan por vacunarlos, los perros y gatos en situación de calle no reciben estas vacunas, también han realizado 4 campañas de esterilización en la Región Carbonífera.

La jurisdicción podría apoyar a los municipios en cuanto a estas vacunas y esterilizaciones, en cuanto lo solicitaran, sin embargo dijo se tienen que hacer en aquellos animales que se darán en adopción, sin embargo según palabras del director de ecología Guillermo Guajardo un porcentaje muy pequeño de los perros que llegan al centro antirrábico es adoptado.

Ante la proliferación de perros callejeros se tuvo una junta en la presidencia de Nueva Rosita, con presencia de personal de la Secretaría del Medio Ambiente, alguna comisión de diputados que abordan estos temas de salud y se dio a conocer un proyecto para realizar un centro antirrábico, realizar un censo de perros con dueño y en situación de calle para poder tener un control sobre esta situación.

Pero ninguna medida podrá ser suficiente si la población no entiende que no debe dejar a sus animales a su suerte, maltratarlos, venderlos, no aplicarles las vacunas correspondientes ni esterilizarlos, es una cuestión de responsabilidad.