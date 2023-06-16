Un automóvil se incendió debido a una falla mecánica, cuando el propietario se dirigía a un taller cercano al lugar, durante el trayecto comenzó arder la unidad Chevy Corsa propiedad de Jesus N, quien tiene su domicilio en la avenida El Consuelo # 506.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Constitución y Acuña de la colonia Sarabia muy cercano al taller mecánico donde sería revisado por una falla que presentaba la unidad, sin embargo durante el trayecto el automóvil comenzó a incendiarse.

Los vecinos del populoso sector solicitaron la presencia del cuerpo de bomberos para que sofocara dicho incendio, el afectado señaló a los tragahumos que al ir circulando por la citada arteria se percató de la humareda que salía del motor, deteniendo la marcha y ponerse a salvo.

Elementos de seguridad pública acudieron al lugar de los hechos para apoyar al cuerpo de bomberos con la vialidad mientras que sofocaban el fuego de la unidad siniestrada, gracias a la rápida intervención la lumbre no se propagó al interior del vehículo.

El incendio terminó con la totalidad del cableado del motor, arrojando cuantiosos daños materiales, sin que resultara alguna persona lesionada debido a que el conductor viajaba solo al momento del incendio.