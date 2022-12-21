Un milagro puede salvar a bebita

MINERA DE PALAÚ, COAH.- Solo un milagro podría salvar la vida de la bebé que vino al mundo por medio de un parto fortuito, expresó a LA VOZ el doctor, Yuri Nicolás Niño Vega, director del Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”.

En entrevista dijo que la pequeña es atendida en el área de cuidados intensivos neonatales, argumentando que la salud de la pequeñita se agravó debido al tiempo que tardaron en llegar al nosocomio para brindarle atención inmediata.

Aunado a ello, también tiene mucho que ver que la mamá no llevó un control prenatal adecuado durante el estado de gestación, no tomó medicamentos recetados, tampoco se realizó los exámenes necesarios ante lo cual prácticamente no hubo ningún manejo médico previo al nacimiento, destacó el galeno, aseverando que la pequeña nació en su hogar con todos los problemas y las complicaciones que eso conlleva.

Agregó que la bebé no recibió la atención de aspirar secreciones, limpieza y mantenerla en un lugar fuera de los riesgos que pudiera contraer al contaminarse por el sitio donde nació, a esto le atribuyen el retardo en recibir esa ayuda por la misma situación de donde viven y solicitar la ayuda correspondiente para trasladarla al hospital.

“La niña llegó al nosocomio en una situación crítica, sigue grave y se le apoya con ventilación mecánica, está intubada ya que el esfuerzo respiratorio no lo puede hacer ella por sí sola, se considera como potencialmente infectada y recibe el manejo necesario por los pediatras de la unidad aplicándole los medicamentos y todo lo que necesita a fin de que tenga mejoría, esperando que evolucione para bien”, resaltó el doctor.

Mencionó la autoridad médica pone a Dios por delante en este tipo de situaciones, esperando que un milagro salve a la pequeña aunado a los esfuerzos médicos y, las atenciones de las enfermeras, personal ampliamente capacitado para el manejo de estos casos.

Dado lo anterior, externó “Por el recurso humano y por lo que se necesita para la atención de la pequeña, no vamos a escatimar ningún esfuerzo”, destacó el director del hospital.

Cabe señalar fue en días pasados cuando María de los Ángeles dio a luz a su pequeña hija en la vivienda marcada con el número 810 del barrio El Alto, recibiendo el auxilio por parte de paramédicos de Cruz Roja y Seguridad Pública.