Urgen a CFE compre carbón

NUEVA ROSITA, COAH.- Diputadas de la Comisión de Energía e Hidrocarburos del Congreso del Estado de Coahuila, presentarán un exhorto al Gobierno Federal y directivos de la Comisión Federal de Electricidad con la intención de ampliar el contrato de carbón.

Las diputadas locales, Zulmma Guerrero y Boreque Martínez González sostuvieron una reunión con los representantes de las Uniones Nacional y Mexicana de Carbón, encabezados por César Ceniceros Marín, Oscar Fuentes Yáñez y demás productores quienes solicitaron su intervención para poder reactivar la economía de la Región Carbonífera.

La sesión Legislativa se llevará a cabo el próximo miércoles donde solicitarán la ampliación de por lo menos 130 mil toneladas para poder subsistir lo que queda por concluir el presente año 2019.

Los productores de carbón ya están pensando en el próximo contrato multianual del año 2020 para obtener por lo menos 3 millones de toneladas de carbón con la intención de darle una certidumbre económica a la Región Carbonífera.

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El contrato multianual vence el próximo mes de diciembre, pero en la actualidad los productores de carbón ya no cuentan con este mineral para surtir a las dos plantas de Comisión Federal de Electricidad.