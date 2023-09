Usan a abuelitos para defraudar

Lucran con enfermedad de abuelitos que se encuentran albergados en instalaciones de la Fundación Generando Vida, usuarias que se "suman" para ayudar realizando rifas o recaudando dinero, finalmente no hacen las entregas, lo anterior ocurrió hace dos meses cuando una mujer de nombre Flor realizó una rifa a beneficio de los abuelos y en el que se recaudó 10 mil pesos.

La usuaria de nombre Dali Marlen subió a redes sociales las fotografías de la mujer que al principio hizo una buena acción y al final no entrego nada, ni el premio.

"Buenas tardes dejo esta publicación porque no se vale lucrar con la necesidad de las personas, se hizo una rifa para beneficio de los abuelitos que están en situación de calle, esta persona llamada: Flor realizó la rifa a beneficio de ellos, de los cuales ya a dos meses no entregó absolutamente nada de los 10 mil pesos recaudados, por otra parte siendo yo ganadora del dichoso premio se quedó de entregar el día sábado y del cual tampoco da respuesta. "

"No me importa el premio, pero hagamos conciencia de no lucrar con la necesidad de las personas necesitadas, para todo hay límites y tengamos más cuidado al apoyar a terceras personas, hagámoslo directamente a la institución. "

Dentro del mensaje invita a la ciudadanía a apoyar con alimentos y ella directamente acudir a los domicilios para el apoyo a Homy Vielma para ayuda de su gente y quien trabaja sin fin de lucro.