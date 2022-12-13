Usan explosivos en rescate de mineros

NUEVA ROSITA, COAH.- A fin de evitar que se registren accidentes, se aplica toda la seguridad debida en el uso de explosivos en el proyecto de rescate de restos de 63 de 65 mineros caídos en Pasta de Conchos.

Guillermo Hernández Garza, encargado de la supervisión y seguridad en el uso de explosivos en el lugar, afirmó lo anterior, y dio a conocer que las voladuras se llevan acabo en dos rampas de acceso que medirán mil metros cada una e irán a dar a unas lumbreras o tiros verticales de 8 metros de diámetro donde se tiene detectado se podría encontrar el mayor número de los trabajadores que quedaron atrapados en la explosión del 19 de febrero de 2006.

Los explosivos que se usan son con retardos de segundos por cada cartucho que se utiliza para que no tenga efectos como fracturas de más en las rocas, o daños al entorno.

En ese sentido, abundó que se están utilizando cantidades de 200 kilogramos en cartuchos de 1 kilogramo, es decir que por cada barreno que son entre 170 a 185 barrenos, hay detonaciones de 400 hasta mil 500 milisegundos en cada una, así que van pasando ondas de vibración que no se sienten o son mínimas, igual que el sonido.

Detalló que se usan 200 kilogramos de explosivos en cada voladura, lo que logra derribar de 150 a 200 metros cúbicos de material, en lo que influye la dureza del mismo, ya que si es más suave se usa un explosivo que no golpee tanto las paredes y el techo para que éstos queden estables para las labores que se estarían haciendo para el rescate.

A pregunta expresa sobre el tema del reforzamiento de las paredes y techos, dijo que en cada avance de 2 a 4 metros, se deben colocar arcos y anclas; a veces se hacen voladuras y se tiene que ademar, y si no hay es porque momentáneamente no las han colocado pero tienen que hacerlo para evitar caídos que afecten a quienes ahí laboran.