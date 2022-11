Usuarios de CFE están inconformes

SABINAS, COAHUILA.- Causó molestia en usuarios de CFE por el cambio del módulo de pago a la calle Reforma, entre Zaragoza y Ocampo, pues sólo les recibirán el pago con tarjeta de débito o crédito, de 8AM a 3PM, y en efectivo solo en oficinas del Telcomm, se quejan de lentitud pues solo tienen una terminal.

Según se pudo saber el cambio se debe a que las anteriores oficinas las están remodelando, sin embargo para los clientes fue muy repentino ya que recorta el horario de pago, pues antes podían hacerlo hasta las 8:00PM y se contaba con más cajeros.

Francisco Monroy se quejó de lo tardado que es pagar así, pues él ya tenía casi dos horas haciendo fila ya que únicamente cuentan con una terminal para recibir el pago por tarjeta de débito o crédito, si la persona quiere pagar en efectivo debe hacerlo en Telcomm y pagar una cuota adicional por hacerlo.

Monroy dijo que se hizo la fila muy larga desde las 8 de la mañana, adentro en la oficina hay una persona para resolver dudas, sin embargo no hace ajustes al recibo, si no pagas te desconectan dijo no respetan los 85 centavos por watts, los recibos salen cada vez más altos.

Aquí vamos todos dijo ricos, pobres, clase media, esto nos ha perjudicado a todos dijo, él tiene una tarjeta inteligente que de poco le ha servido para hacer pagos y evitarse la cola, se supone que son para mejorar.