Va Coahuila contra libros

TORREÓN, COAH.- Para evitar que el material bibliográfico de la Nueva Escuela llegue a los planteles de educación básica en Coahuila, el Gobierno del Estado prepara la presentación de una Controversia Constitucional en contra de los libros de texto y de esta manera, que no se utilicen en las aulas.

Fue el Secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, quien dio a conocer que dicha controversia está elaborada por la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila y se presentará este martes o miércoles en la Suprema Corte de Justicia para que los polémicos libros de texto que pretende distribuir la Secretaria de Educación Púbica a partir del 28 de agosto, no lleguen a los salones de primaria ni secundaria.

“La Secretaría de Educación Pública de Coahuila y el Gobierno del Estado utilizarán todos los instrumentos jurídicos necesarios para evitar que los libros se distribuyan en las aulas; casi está lista nuestra controversia constitucional que presentará la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado esta misma semana, para lo cual, el Consejero Jurídico estará en la CDMX este martes o miércoles”, detalló el funcionario estatal.

De igual manera, Francisco Saracho Navarro adelantó que el documento está prácticamente finalizado y en proceso de revisión en su etapa final: “La controversia se elaboró con información que proporcionamos, y solamente falta que el Consejero Jurídico se la presente al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís”.

Finalmente, el Secretario de Educación en Coahuila añadió que la Unión de Padres de Familia del Estado de Coahuila prepara también un amparo contra la SEP y el Gobierno Federal sobre el mismo tema: “Ellos se encuentran recolectando firmas de padres de familia, al igual que la asociación particulares, van a demandar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila que no se repartan los libros”.