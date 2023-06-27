Van 22 suicidios en la Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Imparable ola de suicidios en la Carbonífera, de acuerdo a estadística proporcionada por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, suman ya 22 las personas fallecidas por esta causa en lo que va del año.
“Es el Municipio de Múzquiz quien más va al alza en este tipo de hechos lamentables, expresó el licenciado Ulises Ramírez Guillén, delegado regional”.
Comentó que a la fecha en el Pueblo Mágico de Múzquiz se tienen registrados 8 decesos el último de ellos registrados ayer en el barrio La Piedra.
Argumentó la autoridad que son varones los que deciden ponerle fin a su existir siendo el más joven de 32 años de edad además de una mujer de 24 años.
En cuanto a los factores que orillan a las personas al suicidio destacan los problemas familiares, los narcóticos, la depresión además de las enfermedades crónicas degenerativas.
ESTADÍSTICA DE SUICIDIOS 2023
SABINAS: 7
Hombre de 30 años
Hombre de 24 años
Hombre de 52 años
Hombre de 28 años
Hombre de 24 años
Mujer de 32 años
Mujer de 26 años
NUEVA ROSITA: 7
Hombre de 36 años
Hombre de 73 años
Hombre de 45 años
Hombre de 52 años
Hombre de 43 años
Hombre de 14 años
Hombres de 52 años
PALAÚ: 2
Hombre de 71 años
Mujer de 24 años
MÚZQUIZ: 6
Hombre de 44 años
Hombre de 55 años
Hombre de 32 años
Hombre de 36 años