Van a “casting” de Mexicana Universal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estuvimos en la ciudad de Saltillo, Coahuila desde el jueves 2 de noviembre del presente año, donde se realizó la preparación para la semifinal estatal del concurso Mexicana Universal, informó Amira Flores, coordinadora de este evento en Múzquiz.

En esa preparación tuvimos la oportunidad de buscar vestidos de gala, hasta prácticas de pasarelas de noche, de casual y en traje de baño, además de la convivencia con señoritas de diferentes municipios del estado de Coahuila que también van a participar para la corona estatal.

Se realizó la semifinal con jueces que deliberaron en cada pasarela, por parte de nosotros participaron Joanna Martínez, Lucero Cadena y Jénnifer Moreno, quienes participaron y las que pasaron a la siguiente etapa fueron Joanna Martínez y Lucero Cadena.

Fueron castings personalizados, se realizaron videos donde las jovencitas se presentaron en jean y blusa blanca, traje de baño y vestido negro, videos enviados a la ciudad de México con personas que estuvieron presentes en ese lugar

Por lo anterior, estamos en espera de la respuesta para la próxima semana para saber si una de estas dos chicas que tenemos, pasarían a la final estatal.

Como aún no sabemos si van a participar en la final, pero ellas se siguen preparando, tienen su nutriólogo de cabecera que es el Coordinador Pepe Múzquiz y tienen su patrocinio de Total Force donde tienen las puertas abiertas del gimnasio y continúan con sus estudios ya que es importante que estén preparadas, bonitas porque deben de tener belleza y además inteligentes, carisma y con buenos sentimientos, estas chicas ya están preparadas y creemos que pueden afrontar todo lo que venga a futuro en cuestión de este concurso.

Amira Flores comentó que el casting que realizaron fue a puerta cerrada, privado y los únicos espectadores que estamos éramos los coordinadores de cada municipio más los jurados que estuvieron deliberando para llevarse los resultados a México.

Si tenemos muy buen resultado estaremos en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila para la final estatal que se llevará a cabo en el Teatro José Maldonado el domingo 03 de diciembre a las 7 de la tarde.