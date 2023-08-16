Van foringueros de Muzquiz a NL

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes del Club Foringas Truck de Múzquiz viajarán al Estado de Nuevo León el próximo sábado 19 de agosto a fin de ser partícipes del Segundo Aniversario del club de homólogos de aquel lugar.

Carlos Martínez, Vicepresidente del Club Foringas Truck Múzquiz dio a conocer lo anterior a LA VOZ destacando que será una rodada en caravana la cual iniciará en Walmart Las Torres en punto de las 10:30 horas.

Posteriormente la salida en contingente partirá de la carretera nacional hacia la Quinta San Marcos en Allende, Nuevo León en punto de las 11:00 horas.

Nuestra intención es acompañar a los compañeros foringueros a través de este club que cada día va cobrando más fuerza a través de cada evento que se organiza, destacó el entrevistado.

Precisó que la intención es convivir en familia para lo cual solicitan a los participantes llevar sus casas de campaña a fin de pernoctar en el punto de reunión donde habrá comida, regalos, sorpresas y reconocimientos, así como música en vivo.

Dentro de los clubes filiales que harán acto de presencia destaca Chihuahua, Tamaulipas, Anáhuac, Saltillo, Houston Texas, Valle del Río Grande, etc.

El entrevistado destacó a su vez la participación que tuvieron en la Caravana vehicular acompañando a las candidatas a reina de la Feria Santa Rosa, luego de partir del Centro de Gobierno de Múzquiz con dirección al parque lineal donde se desarrolló un magnifico evento, recibiendo merecidos reconocimientos los foringueros por esta colaboración.