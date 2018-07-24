Van Laguneros a mundial Hip Hop

Torreón, Coah.- Con tres años de trabajo en conjunto y más de 10 años de trayectoria de algunos de sus miembros, la compañía de danza Mexa Urban Company se prepara para representar a nuestro país en la competencia mundial “Hip Hop International 2018” que se llevará a cabo en Phoenix, Arizona, durante el mes de agosto.

Mexa Urban Company es una compañía de danza urbana para los amantes del arte de la cultura hip hop, que fomenta la disciplina, compromiso, respeto y valor comunitario, entre otros, para difundir y compartir este maravilloso arte.

Se llevará a cabo en Phoenix, Arizona, durante el mes de agosto.

Sus integrantes son niños desde ocho años hasta adultos de 36, formando un grupo de 65 personas. Actualmente 30 son quienes representarán a México en la competencia internacional y ensayan alrededor de cuatro horas diarias a fin de perfeccionar su estilo.

Mexa Urban Company ha asistido a diversas competencias con excelentes resultados, entre ellas están las siguientes: “Expression Dance”, obteniendo el primer lugar; “Feel the Bounce”, donde obtuvieron el segundo lugar; “Hip Hop Nacional”, en la CDMX, competencia en la que obtuvieron el pase para representar a México en el Hip Hop International 2018 en Phoenix, Arizona, competencia mundialista que lleva ya 18 años celebrándose y en la que por primera vez un equipo coahuilense representa a nuestro país.

Los integrantes de Mexa Urban comentan que uno de los factores que más han gustado a los jueces de las diversas competencias en las que han participado es el estilo innovador que tienen en sus coreografías, pues en ellas incluyen elementos del arte nacional.

Para la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila es muy importante fomentar todas las expresiones artísticas, dando su respaldo a iniciativas como la de Mexa Urban Company.