Vandalizan la Casa de la Cultura

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Lugares emblemáticos del Municipio de Múzquiz están siendo vandalizados, situación que preocupa a los habitantes del Pueblo Mágico de Múzquiz.

La Casa de la Cultura "Carmelita Elizondo de Ancira", edificada hace más de 13 años, en esta población, quedó totalmente destruida por personas aún no identificadas que se dieron a la tarea de dañar dicho inmueble.

Otro de los lugares más concurridos por la población es La Deportiva ubicada al Nor-Poniente de la cabecera municipal, la cual se encuentra en deplorables condiciones, al ser también visitada por los maleantes.

Sobre el particular, fue entrevistado el profesor Carlos Mendoza Vargas, quien recientemente fue nombrado titular de la Guardia Civil, el cual reprobó estos actos, añadiendo que la sociedad en general debe de estar en constantemente comunicación con las autoridades para atender todo lo referente a las conductas antisociales.

"Justo es decir que formamos parte de una dependencia donde tenemos la mejor de las intenciones de hacer nuestro trabajo, recordando que no somos policías, no podemos portar armas, no podemos hacer detenciones, no podemos tampoco hacer una consignación, pero lo que sí podemos es, escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía de forma inmediata", destacó.

Agregó que, la máxima actuación es de proximidad social de tal manera que cuando observen alguna conducta antisocial harán lo conducente para que se atienda coordinándose con todas las fuerzas de seguridad por ello, añadió, la indicación que tenemos de parte de nuestra alcaldesa, es trabajar de manera directa con Protección Civil, Bomberos, Prevención del Delito hacia el interior vialidad y, hacia el exterior de la corporación, trabajar de manera coordinada con Seguridad Pública, con la Policía del Estado con el Ejército y la Guardia Nacional a fin de coadyuvar en apoyo a las demás corporaciones.

Sin embargo, comentó el hecho de la creación de la Guardia Civil, es de responder a la sociedad ante la necesidad tan imperante en este tipo de temas, creando dicha corporación para que sea de manera inmediata la atención y poder llevar estadísticas, acudiendo a los lugares donde hay indicadores altos de delito como el destacado donde se ha detectado que los espacios públicos, mencionó.