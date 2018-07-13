Vapulean a mujer

MINERAL DE PALAU, COAH.- Una riña registrada en la plaza principal de este mineral, dejó lesionada a una mujer que participara en la del Día del Minero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23 horas de ayer, sobre la calle Juárez, lugar donde se dieron cita elementos de Seguridad Pública Municipal y el cuerpo de Bomberos.

Lesionan a una mujer durante una riña en la zona centro de este mineral.

La lesionada fue identificada como Sara Vásquez Rodríguez, de 50 años de edad, vecina de la calle Venezuela de la colonia Obrera uno, quien recibió varios aventones y golpes debido a que se suscitó una riña entre varios sujetos y ella sin deberla ni temerla salió lesionada.

TE PUEDE INTERESAR:

http://periodicolavoz.com.mx/estafan-con-venta-de-viaje-a-la-playa/

Misma que fue auxiliada por la corporación policiaca municipal y personal del cuerpo de bomberos y protección civil, trasladándola de inmediato a bordo de la ambulancia a la clínica del Seguro Social de este mineral.

Personal médico le diagnosticaron esguince en pie izquierdo quedando bajo observación médica por un par de horas, la mujer fue dada de alta debido a que la lesión que presentaba no ponía en riesgo su vida.