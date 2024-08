Vecino en Agujita Denuncia Vandalismo

SABINAS, COAH. - La tranquilidad de la colonia Nueva en la villa de Agujita se vio alterada ayer por la tarde cuando un incidente de vandalismo dejó a un vecino con daños significativos en su vehículo. El señor Edgar García Moreno, residente de la calle Alberto González, denunció públicamente a un sujeto identificado como Rogelio Pérez, alias "El Roger", por haber destrozado todas las ventanas de su camioneta.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., cuando García notó que su camioneta había sido atacada. Según su relato, Rogelio Pérez, a quien describe como una persona con problemas de adicción, utilizó piedras para romper los vidrios del vehículo. Las piedras fueron encontradas dentro de la camioneta, confirmando la forma en que se cometió el daño.

Edgar García explicó que, aunque había visto en el pasado a "El Roger" comportarse de manera errática, nunca había tenido problemas directos con él. "Nunca cruzamos palabra, ni siquiera lo miraba mucho. No había motivo alguno para que me atacara así. Esperaba que si acaso me robara algo, pero no esto", expresó con frustración.

Más allá del daño material, García manifestó una profunda preocupación por la seguridad de su familia. "Hoy fue la camioneta, pero ¿y si mañana decide hacerle algo a mis hijos o a mi esposa? No puedo estar tranquilo, ni trabajar a gusto, sabiendo que hay personas así en el barrio", declaró.

El miedo de García no es infundado. Aunque este es el primer incidente de esta índole que se ha reportado, el comportamiento errático de Pérez ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen que su situación personal pueda llevarlo a cometer actos más graves en el futuro.

Inmediatamente después de descubrir los daños, García llamó al 911. Las autoridades, incluyendo a la Fiscalía de Investigación, llegaron rápidamente al lugar, pero para cuando arribaron, Rogelio Pérez ya había huido. A pesar de que se realizó una búsqueda por los alrededores, no se pudo dar con su paradero.

"Las patrullas llegaron rápido, pero ya se había fugado. Es frustrante ver cómo alguien puede causar tanto daño y simplemente desaparecer", comentó García, quien ahora enfrenta la incertidumbre de no saber si Pérez volverá a su casa o si las autoridades podrán detenerlo.

En su denuncia, García también hizo un llamado a la comunidad para que no guarden silencio ante situaciones similares. "No podemos quedarnos callados. Lo que me pasó a mí puede pasarle a cualquier vecino. Hay que denunciar y exigir que las autoridades actúen. Todo cuesta, y no es justo que lo que hemos trabajado con tanto esfuerzo sea destruido de esta manera", afirmó.

El incidente ha provocado un sentimiento de inquietud entre los residentes de la colonia Nueva, quienes ahora se preguntan si su seguridad está en riesgo. La comunidad está vigilante, esperando que las autoridades tomen medidas rápidas y efectivas para resolver este caso y prevenir futuros actos de vandalismo.