Venden lista de útiles como “pan caliente”

SABINAS, COAHUILA.- Gran demanda ha tenido la compra de artículos y uniformes escolares en comercios locales que ofertan la lista completa de materiales de las instituciones de diferentes niveles, por lo que se espera un mayor repunte a partir del próximo mes de agosto.

En un recorrido por diferentes comercios dedicados a la venta de artículos escolares se pudo observar la afluencia de personas, especialmente las madres de familia para solicitar los precios de la lista escolar, así como de los uniformes y otros materiales que deberán reunir previo al inicio de clases.

Los artículos que mayor demanda tienen son los cuadernos, mochilas y especialmente en uniformes, estos últimos son los de mayor precio.

Respecto a este necesario gasto, amas de casa reconocieron que es importante para la economía familiar, el poder establecer con claridad en qué establecimientos pueden encontrar a buen precio los útiles, ya que no se pueden encontrar del todo en un solo lugar.

Mientras que en una parte dan barato una cosa, en otra no tanto, por lo que esperan poder finalizar con éxito estas compras para continuar apoyando la preparación académica de sus hijos en todos los niveles escolares.