VIDEO. Seis lesionados en juego de “softbol”

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- El pleito a batazos al finalizar un partido de softbol femenil registrado en Minas La Florida la tarde del pasado sábado dejó como resultado 6 lesionados entre ellos un menor de 8 años, expresó una de la víctimas de nombre María Guadalupe Cruz.

Mi familia fue atacada salvajemente, expresó a LA VOZ la mujer, destacando que los hechos se registraron en el parque de beisbol de la Sección 205, de lo cual acusó directamente a Trinidad y Martha Salas.

A las rijosas se les unieron sus familiares, siendo alrededor de 14 las personas las que ocasionaron el conato de violencia sin importarles que había niños en el terreno de juego, precisó el ama de casa.

Dijo que su nuera, su hijo, nieto y la suscrita resultaron heridos, motivo por el cual ya denunciaron los hechos ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público en contra de los agresores.

A puñetazos, con bates, piedras y gas lacrimógeno irrumpió la familia Salas la tranquilidad en el campo, por eso exigimos se les castigue cayendo todo el peso de la ley en su contra, acentuó la ciudadana.

Viejas rencillas causan la violencia

Sobre el particular también fue entrevistada Trinidad Salas, la contraparte acusada de la reyerta se defendió y al encontrarse en la antesala del Ministerio Público reconoció que desde hace tiempo tiene problemas con una de las mujeres que la acusan de agresión física.

“Diana Preciado y yo ya traíamos pleito de tiempo atrás, ella me echaba la camioneta encima cuando yo iba en bicicleta por mi hijo a la escuela, yo quise aclarar el punto con ella pero se negó”, de tal manera que cuando se acabó el softbol ella comenzó a decirme cosas yo también y al no dejarme pues hice mal y respondí.

Dijo la entrevistada que su hermana intervino en la riña pero esta quien acaba de dar a luz recibió una patada en el vientre lo cual la sofocó, en ese momento intervine para defenderla fue cuando Edgar Medrano me tomó del cabello me torció el cuello y me dio en la cara.

En ese momento interviene toda la gente ajena a lo sucedido y agarraron a golpes al individuo el cual corrió al centro del campo pero se le fueron encima tras observar lo que me hizo, todavía que se hubiera metido a separarnos pero no, me agredió así comenzó la riña, aclarando la mujer que la reyerta no fue por el softbol, sino por viejas rencillas.

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