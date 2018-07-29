Vigilan ríos y parques

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con otras dependencias, emprendió un operativo durante este periodo vacacional de verano en los parques y el río Sabinas de la ciudad.

El titular de la dependencia Víctor Guajardo Loó, dijo que gran parte del personal se concentra en las márgenes del río Sabinas, y el parque recreativo La Cascada, ya que es donde siempre acude una gran afluencia de visitantes.

Estamos pendientes, tenemos unidades de bomberos, ambulancias de rescate y personal de Protección Civil y Seguridad Pública recorren el río Sabinas y La Cascada además de parques de la ciudad.

Protección Civil en operativo en río Sabinas, cascada y parques de la ciudad.

Dijo que este año ha aumentado la afluencia de visitantes, “se ve el río Sabinas y La Cascada llenos a todas horas, por eso estamos pendientes de la población para estar cerca en caso de que se requiera de nuestros servicios que afortunadamente hasta el momento no ha sido necesario”.

Señalo que además se cuenta con el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja y sus ambulancias, “estaremos a la expectativa, buscamos un saldo blanco haciendo recorridos, inspeccionando todo este periodo vacacional de verano ya que son las indicaciones de la Alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, velar por la seguridad y protección de los ciudadanos” finalizó.