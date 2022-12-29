Vigilarán 40 policías fiestas de Año Nuevo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Acuartelados y en guardia permanecerán durante lo que resta del año 2022, elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director, Capitán, Javier Méndez Cervantes.

En entrevista con la autoridad indicó que la noche del 24 dejó saldo blanco entre los pobladores muzquenses, esperando que no sea la excepción ahora el 31 de diciembre.

Para ello indicó que los 40 elementos policiacos que se tienen activos en Múzquiz, serán distribuidos tanto en la cabecera municipal como en los minerales para estar al pendiente de la seguridad.

Aseveró que durante estos días del mes se han incrementado los accidentes automovilísticos registrándose dos por día donde los involucrados son personas foráneas, sin embargo, afortunadamente no se han arrojado pérdidas humanas, únicamente daños materiales en los vehículos.

En cuanto a personas lesionadas en otras circunstancias dijo que se tienen dos personas heridas el primero en una riña y otro joven que fue agredido en el hogar donde se encontraba.

Por lo que respecta al Operativo Bienvenido Paisano dijo que seguirá vigente hasta entrando el año 2023 exhortando a los visitantes a que conduzcan con responsabilidad y eviten desplazarse a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.