Vigilarán negocios durante el Buen Fin

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Mañana inicia el programa federal el Buen Fin, para ello, las autoridades policíacas montarán guardia y vigilarán los negocios del centro comercial para evitar atracos.

El licenciado Carlos Ortiz Salazar, director del Mando Único señaló que se contará con vigilancia pedestre en las diferentes negociaciones ubicadas en el centro comercial.

Aún no se ha mencionado si los comerciantes del primer cuadro de la ciudad tendrán la mercancía exhibiéndose sobre la cinta asfáltica o permanecerá en sus locales.

De ser así, se cerrará la vialidad de algunos sectores del centro comercial para que las familias aprovechen los descuentos que se ofrecerán en la duración del programa del Buen fin.