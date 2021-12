Vinculan a policía torturador

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- ¡Qué pague por lo que le hizo a mi hijo! estas fueron las palabras de María Cristina Valdez Villa en torno al proceso penal que se le sigue al asesino de su hijo Jonathan Alexander Limón Valdez quien muriera en este mineral el año pasado tras ser arrestado y torturado en ese entonces, por un elemento de la fiscalía de nombre Iván N en complicidad con varios agentes más.

Fue en el mes de noviembre de este año, cuando el ex elemento decidió entregarse por voluntad propia a la justicia llevando el proceso bajo prisión preventiva como medida cautelar tras ser vinculado a proceso por un juez de control.

Ayer en entrevista con la madre del joven fallecido, expresó a LA VOZ que solo exige se haga justicia "Yo no quiero que personas inocentes estén tras las rejas y si el ex agente se niega a decir si hubo más involucrados en el crimen de mi hijo, pues que pague, eso quiere decir que él es culpable".

Mientras tanto, abundó "Yo no lo voy a perdonar nunca porque mató a mi hijo Jonathan quien solo tenía 18 años de edad y muchos sueños por cumplir.

El ama de casa mencionó que a su hijo lo detuvieron en este mineral según por portación de narcóticos lo cual fue una total mentira pues no le comprobaron nada, aparte no le permitieron hablar con él mientras estuvo recluido en las celdas.

Por si fuera poco, a la madre de familia no le informaron que el joven fue trasladado completamente golpeado a la sala de urgencias del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", se enteró por unos vecinos para entonces Jonathan había entrado en coma, falleciendo a los pocos días.

Dijo que cree en la justicia pero ahorita, lo que habla es el dinero, con eso arreglan todo las autoridades a mi hijo me lo mataron ellos, y hoy en día la gente tiene más temor a las autoridades policiacas que a otras gentes.

Aseveró que el propio médico legista que realizó la autopsia de ley en el cuerpo de Jonathan Alexander, dio a conocer ha detalle en audiencia ante una juez de control, todas las lesiones que le propinaron en vida al jovencito, se ensañaron con él de la peor manera, me lo torturaron, mi hijo no era un delincuente, expresó María Cristina.

"Yo nunca pensé que los elementos se ensañaran con cierta persona de esa manera y, hasta hoy no sé porque lo hicieron", por lo cual quiero decir que la seguridad que tenemos no sirve, es de lo peor y no me importa decirlo, porque no tengo miedo.

Mencionó que nunca perdió la esperanza de ver a su hijo con salud, porque él tenía muchos proyectos para salir adelante, pero le cortaron la vida.

Hoy "Yo recuerdo a mi hijo con todo el corazón, él no era malo, era muy comunicativo conmigo, estudiaba, mucha gente que lo conocía se sorprendieron cuando tomaron conocimiento de lo que le hicieron" pero allá está un Dios que todo lo ve y de la justicia divina nadie se escapa, expresó la madre de familia.

Al ex efectivo policiaco que ahora está tras las rejas le mando un mensaje: que se arrepienta de lo que hizo, porque allá está Dios, él es quien lo va a juzgar.