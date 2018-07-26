Violan a menor en Sabinas

SABINAS, COAH.- Ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público (Mesa 2) se presentaron los familiares de un menor para denunciar la violación de la cual fue objeto este estudiante de tan solo 12 años.

De forma hermética realizan las indagatorias correspondientes autoridades de la Fiscalía General del Estado pues se presume el violador es un miembro de la familia.

En torno a este caso trascendió que la familia de la víctima al percatarse de la situación y por comentarios que les realizó el menor, se decidió denunciar inmediatamente los hechos para que caiga todo el peso de la ley en contra de quien cometió este delito.

Tras quedar integrada la denuncia correspondiente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizan ya las indagatorias pertinentes para dar con el paradero del presunto responsable.

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