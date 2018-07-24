Violan a mujer

NUEVA ROSITA COAH.- Por presuntamente haber abusado sexualmente de una mujer, un hombre de 30 años de edad, fue detenido por los agentes de la Policía Investigadora, quedando a disposición del Juez de Control quien liberó la orden de aprensión en su contra por el delito de violación.

Los hechos ocurrieron cuando el esposo de la víctima de nombre Sergio Alberto Martínez Campos sorprendió al presunto violador identificado como “El Guano” saliendo del cuarto de su esposa subiéndose el pantalón y la ropa interior, logrando ver a su esposa dormida sin ropa íntima, por lo que el agresor salió corriendo sin rumbo.

Cabe mencionar que el presunto violador es amigo y conocido de la familia ya que se encontraban en una reunión en el domicilio de estos sobre la calle Nogalitos # 5044 de la colonia Nueva Imagen, donde el guano aprovechó que todos se encontraban en completo estado de ebriedad y entró a la habitación de la agredida.

La victima de 26 años de edad de nombre Vanessa se encontraba dormida en su habitación cuando el presunto, aprovechando el momento, no podía defenderse, la violó y le causó un gran daño físico y psicológico.

La mujer agredida fue rápidamente trasladada al Hospital General para su valoración médica.

La afectada acudió a denunciar a su agresor sexual y de esta forma dieron inicio los trabajos de las indagatorias del caso, logrando aportar datos fehacientes a la carpeta de investigación, con lo que posteriormente se logró que el Juez de Control emitiera la orden de aprehensión en su contra.