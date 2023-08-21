Visita Tania “Los Pocitos”

Melchor Múzquiz, COAH.- En un esfuerzo proactivo por abordar la escasez de agua que afecta al pintoresco pueblo, la Alcaldesa Tania Flores realizó una visita al barrio Los Pocitos, ubicado en lo alto del terreno montañoso de la localidad. La alcaldesa sostuvo una conversación productiva con los residentes locales, arrojando luz sobre el problema de la falta de agua que ha estado afectando a la comunidad.

Con una sequía severa impactando la fuente de agua que abastece al pueblo, Los Pocitos ha estado lidiando con una baja presión de agua, lo que dificulta cada vez más que los residentes accedan a un suministro adecuado.

La Alcaldesa Tania Flores explicó que la topografía del área juega un papel importante en el desafío, ya que el barrio está ubicado en una altitud mayor al resto del municipio, lo que hace que la presión del agua sea una preocupación constante.

Durante la reunión, la Alcaldesa Tania Flores aseguró a los residentes que se proporcionaría alivio temporal a través de camiones cisterna de agua. Estos camiones, conocidos como pipas, se programarán para entregar agua al barrio en días y horarios seleccionados, en estrecha coordinación con los miembros de la comunidad.

Este enfoque tiene como objetivo garantizar que los residentes tengan acceso al recurso esencial durante los difíciles momentos de escasez de agua.

Acompañando a la Alcaldesa Tania Flores en esta visita estuvo Fernando Palao, director de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado (JAAPAM).

La presencia de Palao destacó los esfuerzos de colaboración que se están realizando para abordar el problema del agua y resaltó el compromiso del municipio de encontrar soluciones innovadoras en beneficio de todos los residentes.

Al concluir la productiva reunión, la alcaldesa Tania Flores reiteró su dedicación para resolver el problema del agua y enfatizó que el gobierno local continuaría trabajando estrechamente con la comunidad para abordar sus inquietudes, recordó que durante la visita del Gobernador Miguel Riquelme, se autorizó una obra para rehabilitar los pozos de agua existentes, con el fin de abarcar mayor presión en todo el municipio.

Esta visita demuestra la receptividad de la administración a las necesidades de sus ciudadanos y su compromiso de asegurar que el encanto del pueblo no se vea disminuido por los desafíos que plantea la escasez de agua.