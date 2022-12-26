Visitan a canes En el albergue

MUZQUIZ, COAHUILA.- Muy contentos estuvieron los perritos del albergue de “Huellitas con Causa” el fin de semana pues fueron visitados por algunos niños que llevaron alimento y convivieron con los peludos que contentos los recibieron.

Por estas fechas navideñas las mascotas sufren tanto de frio como por los fuegos artificiales que se encienden para celebrar Navidad y Año Nuevo, sin embargo hay asociaciones como esta que se preocupan por el bienestar de los perritos.

Han recomendado a la población tener cuidados con sus mascotas, primeramente que no los dejen en la vía pública, ya sea que se trate de un perrito o un gato.

Proveer para él un refugio para resguardarse del clima cuando las temperaturas están muy bajas, sobre todo tenga acceso al agua y alimento no fríos, mantener el área seca en donde se encuentre, abrigarlo si se puede y pasearlo con la correa.

Aplicarle las vacunas necesarias principalmente contra enfermedades respiratorias, no dejarlo solo si la familia sale de viaje, sino encargarlo con un amigo o un vecino.

Los perritos que más sufren son los que no tienen hogar en estas fechas, pues no hayan donde resguardarse se recomienda dejar un recipiente con agua y si se puede alimento en el exterior de las casas, “Huellitas con Causa” no puede albergar a todos los perritos que deseara, por cuestiones de espacio, por lo que recomienda si ven una mascota en malas condiciones también apoyarlo.