Contactanos

Coahuila

Visitan directivos de Bendix el TECNM

La empresa cuenta con tres plantas de manufactura en Ciudad Acuña.

Dora Isela de la Cruz
Por Dora Isela de la Cruz - 05 diciembre, 2022 - 11:37 p.m.
Visitan directivos de Bendix el TECNM
Funcionarios de la empresa Bendix CVS y el director del TECNM doctor Luis Carlos Longares así como personal docente en esta visita de la empresa.

SABINAS, COAHUILA.- Directivos y personal de la empresa Bendix CVS de México, visitaron el día de ayer el TECNM para proyectar actividades de beneficio mutuo con alumnos a través de un programa de vinculación.

Entre los asistentes estuvieron el gerente de ingeniería Jaudiel Pliego, Saidi Zorrilla, mercadotecnia, Thania Fuentes en ingeniería logística y el administrador de recursos humanos Francisco Pérez.

El anfitrión el director doctor Luis Carlos Longares Vidal quien  les dio un recorrido por las instalaciones de esta institución educativa y sobre todo por los talleres donde cuentan con prototipos de tecnología utilizada en las empresas para trabajos específicos.

1 / 2
Visitan directivos de Bendix el TECNM
Realizaron recorrido por las instalaciones de la institución educativa.
2 / 2
Visitan directivos de Bendix el TECNM
La empresa en favor de proyectos en conjunto con el TECNM.

La empresa Bendix CVS de México cuenta con tres plantas de manufactura en Ciudad Acuña y se encuentra en la mejor disposición de realizar un convenio para la realización de diversos proyectos en beneficio de ambos.

Entre los visitantes se encontraron también Bonifacio Contreras, Ing. de Proyectos de Calidad y Alicia Yáñez,  Gerente de Adquisición de Talento quienes siguen de cerca la actividad que realizan los alumnos de esta institución.  

La empresa Bendix diseña, desarrolla y suministra tecnologías de seguridad activa de vanguardia, soluciones de gestión de energía y carga de frenos de aire, asi como sistemas y componentes de control, para vehículos medianos y pesados.

  • Visitan directivos de Bendix el TECNM

    Realizaron recorrido por las instalaciones de la institución educativa.

  • Visitan directivos de Bendix el TECNM

    La empresa en favor de proyectos en conjunto con el TECNM.

  • Visitan directivos de Bendix el TECNM
  • Visitan directivos de Bendix el TECNM
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados