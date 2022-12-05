Visitan directivos de Bendix el TECNM

SABINAS, COAHUILA.- Directivos y personal de la empresa Bendix CVS de México, visitaron el día de ayer el TECNM para proyectar actividades de beneficio mutuo con alumnos a través de un programa de vinculación.

Entre los asistentes estuvieron el gerente de ingeniería Jaudiel Pliego, Saidi Zorrilla, mercadotecnia, Thania Fuentes en ingeniería logística y el administrador de recursos humanos Francisco Pérez.

El anfitrión el director doctor Luis Carlos Longares Vidal quien les dio un recorrido por las instalaciones de esta institución educativa y sobre todo por los talleres donde cuentan con prototipos de tecnología utilizada en las empresas para trabajos específicos.

Realizaron recorrido por las instalaciones de la institución educativa. La empresa en favor de proyectos en conjunto con el TECNM.

La empresa Bendix CVS de México cuenta con tres plantas de manufactura en Ciudad Acuña y se encuentra en la mejor disposición de realizar un convenio para la realización de diversos proyectos en beneficio de ambos.

Entre los visitantes se encontraron también Bonifacio Contreras, Ing. de Proyectos de Calidad y Alicia Yáñez, Gerente de Adquisición de Talento quienes siguen de cerca la actividad que realizan los alumnos de esta institución.

La empresa Bendix diseña, desarrolla y suministra tecnologías de seguridad activa de vanguardia, soluciones de gestión de energía y carga de frenos de aire, asi como sistemas y componentes de control, para vehículos medianos y pesados.