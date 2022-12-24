Vivirá solo la navidad

SABINAS, COAHUILA.- Daniel Franco de 45 años, originario de Chihuahua, vivió sus últimos años en Estados Unidos, ahora es un repatriado más que vive en soledad y así pasara la Navidad, parafraseó a Pablo y dijo “Se vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Llegar a Sabinas ha sido una bendición y encontrarse con personas buenas también que le han brindado un plato que comer y trabajo, dijo, le fuera mejor si conociera más gente y hay que ser agradecido, señaló, “a veces tengo trabajo, a veces no”.
Comentó que llegó de Chihuahua, Chihuahua desde hace tres años, sufrió un secuestro, por varios días, indicó que fueron días de mucho sufrimiento, una situación horrible, por eso huyó de esta ciudad.
Durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos en varias partes como Montana, Idaho, Dallas Texas, se dedicaba al diseño de interiores sin embargo fue repatriado porque tuvo una situación familiar que no comenta, allá dejó una familia e hijos pero ya siente que se perdió esta relación.
Ha intentado regresar a los Estados Unidos, pidió visa humanitaria por lo del secuestro, sin embargo dice que está en proceso, y si Dios quiere que regrese así será.
El nació en Chihuahua pero desde muy joven se fue a Estados Unidos, allá esta su familia, aquí no tiene a nadie, dijo, “Nacimos solos y así vivimos y así será mi Navidad”, sin embargo tiene esperanza de un día poder regresar, tenía una mejor vida, mujer hijos y un buen trabajo.