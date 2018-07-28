Voraz incendio acaba con casa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un nuevo y considerable incendio en una vivienda ubicada entre la calle Lucio Blanco con Félix U. Gómez, en la colonia El Pescadito, que culminó con severas consecuencias materiales.

Según dan cuenta los testigos del lugar, el suceso ocurrió la madrugada de ayer, cerca de las 05:30 horas en una propiedad sobre las calles arriba en mención.

Tras la alerta, personal de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Bomberos se construyeron en el lugar, donde se procedió a las tareas de sofocación.

Desafortunadamente, las llamas avanzaron rápidamente y consumieron casi la totalidad del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas en el inmueble.

No se descarta que el siniestro se haya producido por un desperfecto en una de las conexiones de la casa, propiedad de una mujer de 68 años de edad, quien se identificó con las autoridades como Gloria Ramírez Maltos.

Se incendió otra casa ahora sobre las calles Lucio Blanco con Feliz U. Gómez.