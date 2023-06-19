Vuelca conductor Y muere su novia

NUEVA ROSITA, COAH.- Una joven perdió la vida en un accidente tipo volcadura registrada ayer sobre la carretera Estatal numero 20 a la altura del panteón Renacimiento, en el accidente resultaron lesionados dos menores de edad al igual que el conductor.

La familia viajaba en una unidad tipo Winstar de color azul y se desplazaban de la Villa de San Juan de Sabinas a esta localidad cuando lamentablemente ocurrieron los hechos cobrando la vida de Karla Olivo Rodríguez de 27 años de edad.

Juan Ignacio de 26 años de edad y conductor de la unidad resultó policontundido, agitación psicomotriz probablemente bajo el efecto de sustancias nocivas, así como dos menores de 3 y 2 años de edad, fueron trasladados a la clínica 24 del seguro social.

El menor de 3 años de edad fue reportado grave por el traumatismo cráneo encefálico que presenta, ayer fue trasladado al Seguro Social de Piedras Negras para realizarle una tomografía y descartar o confirmar el diagnóstico médico.

El conductor relató a las autoridades ministeriales que venía en compañía de sus dos hijos así como de su novia Karla, al llegar a la altura del panteón empezó a ver borroso descontrolado la unidad fue todo lo que recordó.

Magaly Reyes Pizarro titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico al igual que los elementos de la policía de Investigación Criminal se concentraron al lugar de los hechos para dar fé de la mujer que pereció en el accidente.

El cuerpo de la infortunada mujer fue trasladada al anfiteatro de una conocida funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.