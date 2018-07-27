Vuelca en estanque

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Pérdidas materiales dejó un aparatoso accidente en la carretera Palaú - el Sauz a la altura de la Mina VII, luego que un vehículo cayó a un estanque de aguas negras.

Los hechos se registraron cerca de las 03:00 horas de la madrugada de ayer, cuando se recibió una llamada a la guardia de la Policía Municipal, rápidamente los oficiales se trasladaron al lugar de los hechos, encontrándose con el vehículo Matiz, color rojo, volcado entre las aguas negras de un estanque ubicado en un predio ejidal.

Se precisó que el vehículo transitaba de sur a norte, y el conductor al perder el control invadió el carril contrario para después salir de la vía y posteriormente volcar en repetidas ocasiones.

Sobre las posibles causas del accidente, se atribuyó a la velocidad, por lo que al parecer perdió el conductor el control de la unidad.

Tras recibir el reporte socorristas de Cruz Roja acudieron hasta el lugar para brindar el auxilio, pero se encontraron que los tripulantes no sufrieron ninguna lesión, tan solo el susto del accidente.

Así mismo acudieron elementos de la Policía de Fuerza Coahuila y Proximidad Social, para darle el debido tramite de ley, luego de recabar los indicios los agentes, solicitaron una grúa que removió la unidad hasta la base ubicada en la ciudad de Melchor Múzquiz.