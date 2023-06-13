Vuelca joven cerca de rieles Los Rodríguez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con lesiones en diferentes partes del cuerpo terminó un joven muzquense al volcar la camioneta que tripulaba la tarde de ayer sobre la carretera estatal número 20 tramo Palaú-Múzquiz.

Fue a la altura del kilómetro 6 donde sobrevino el percance vial quedando la unidad muy cerca de una tumba.

Elementos de Seguridad Pública Municipal se desplazaron al perímetro al igual que paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar al lesionado identificado con el nombre de Edgar Alberto N de 25 años, domiciliado en calle Cruz Maltos y Francisco Flores del barrio La Piedra.

Esta persona mencionó que se desplazaba de Sur a Norte perdiendo el control del volante, impactándose contra un poste de madera sobre viniendo la volcadura.

Cabe adelantar debido al impacto el ciudadano salió disparado de la camioneta quedando tendido sobre el pavimento.