Vuelca mujer fronterense

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Sobre las vías del ferrocarril en Estación Barroterán, quedó volcado un vehículo tripulado por una mujer habitante del Municipio de Frontera, Coahuila.

Estos hechos se registraron la noche del viernes; elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del Capitán, Javier Méndez Cervantes, brindaron auxilio a la fémina que se desplazaba sobre la carretera estatal número 22 con dirección al mineral de Palaú.

A un costado de las vías del ferrocarril quedo el coche. La mujer fue trasladada a la clínica 31 del IMSS de Barroterán.

La dama se identificó con el nombre de Laura N de 43 años de edad, originaria de Frontera, Coahuila la cual conducía un automóvil Matiz, color blanco.

Los oficiales procedieron a extraer a la fronterense del interior del coche para posteriormente trasladarla a la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social de este mineral.

Al dialogar con los efectivos, Laura mencionó que provenía de Frontera y se dirigía a Palaú a donde asistiría a una fiesta, sin embargo, a la altura de Estación Barroterán, perdió el control del volante, sobreviniendo el percance automovilístico.