Vuelca mujer sabinense

SABINAS, COAHUILA.- La falta de precaución y exceso de velocidad provocó que la conductora de un vehículo tipo sedán volcara sobre la carretera federal 57, a la altura de paraje conocido como El Sauz. Fue aproximadamente a las 05:55 horas cuando se reportó un accidente automovilístico sobre la carretera federal 57, tramo Monclova-Sabinas, por lo cual paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta el lugar de los hechos. En el lugar fue atendida la señora Elvira González Ruiz, conductora de un vehículo Nissan Versa, modelo 2014, que resultó solo con lesiones leves, no siendo necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Policía Federal Preventiva levantaron el reporte correspondiente y ordenaron el traslado del vehículo al corralón municipal.