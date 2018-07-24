Vuelca pipa

NUEVA ROSITA COAH.- Una pipa que transportaba agua potable se volcó sobre la carretera de la colonia Américo Rodríguez de esta Ciudad, dejando herido al conductor.

El conductor fue identificado como Miguel Ángel Rodríguez Piña de 25 años de edad, quien manejaba la pipa tipo Torton marca Ford, modelo 1990 en color blanco.

La pipa se encontraba llena de agua y eso provocó que al subir la pendiente, el chofer del camión se fuera de reversa y para esquivar a una pareja que se encontraba caminando por el lugar, giró el volante y terminó volcado.

Miguel Ángel Rodríguez Piña, resultó con un esguince en la pierna derecha por lo que socorristas del Heroico Cuerpo de bomberos rápidamente atendieron dicho percance.

Al sitio, llegaron servicios de emergencia y de la policía municipal, quienes acordonaron el área para limpiar las afectaciones.

La pipa se encontraba llena de agua.