Vuelcan automóvil y lo dejan abandonado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En pérdida total quedó un automóvil Saturn modelo 2005 americano color azul, después de haber protagonizado una volcadura sobre la calle Allende con Niños Héroes en la colonia conocida como Los Terreros, lo anterior alrededor de las 11: 30 de la mañana.

Testigos oculares de los hechos manifestaron, que fueron dos jóvenes los que tripulaban el vehículo, aparentemente estaban en estado de ebriedad lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante, volcándose, para posteriormente huir del lugar dejando el carro abandonado, vecinos del lugar manifestaron que uno de ellos iba con heridas severas.

Al lugar arribó el dueño del vehículo quien prefirió omitir sus generales, pero detalló que tenía poco tiempo de haber adquirido el vehículo; fueron elementos del mando único, quienes se encargaron de hacer las diligencias correspondientes, llegando grúa al lugar para hacer el levantamiento del vehículo.

Al haber emprendido la huida los protagonistas de este accidente, Seguridad Pública recorrió los nosocomios locales para verificar si se tenía el registro de reciente ingreso de personas lesionadas, sin obtener resultado alguno, por su parte el propietario del automóvil dijo que él se haría cargo de los daños.