Vuelcan en la 57; viven de milagro

SABINAS, COAHUILA. - Un auto Suzuki color gris volcó en el kilómetro 58 de la carretera Sabinas- Los menonitas, anteriormente en este tramo hace una semana había volcado también un “paisano” en el kilómetro 48, en este caso los tripulantes del vehículo solo presentaron lesiones leves.

A esta carretera acudieron elementos de bomberos del ejido primero de mayo en una camioneta de auxilio, esta volcadura también atrajo la atención de elementos de Protección Civil y la Guardia Nacional, quienes tomaron nota de esta volcadura.

No se especificó por parte de las autoridades cuantos pasajeros viajaban en esta unidad, sin embargo, se informó que sus lesiones no ameritaban traslado ni hospitalización.

Las condiciones del clima se han vuelto difíciles para quienes transitan por carretera, pues se presentan nublados con lloviznas que mantienen el pavimento mojado, si a esto le agregan que conducen cansados o con sueño es probable que pierdan el control del vehículo.