Vuelcan paisanos en la 57

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una mujer de 31 años terminó lesionada en una voladura que se registró este martes en la Carretera 57, a pocos kilómetros de llegar a Ramos Arizpe; los pasajeros provenían de Texas y se dirigían al vecino estado de Zacatecas.

De acuerdo a los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, los paisanos circulaban con dirección al norte de Coahuila para poder llegar a Zacatecas, cuando el conductor perdió el control de la camioneta y terminó volcando antes de llegar a Ramos Arizpe.

Al lugar acudió también la Guardia Nacional para auxiliar a los viajantes que terminaron con pérdida total de la unidad americana, mientras que la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital General en el municipio antes mencionado con código amarillo.

De acuerdo a los primeros peritajes, el paisano originario de Texas conducía a exceso de velocidad, por lo que perdió el control de la camioneta y eso provocó que volcara.