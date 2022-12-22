Vuelcan regios en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- El número de accidentes vehiculares se ha incrementado en las carreteras de la Región Sureste, el último de ellos se registró la mañana de este jueves, cuando dos hombres y una mujer procedentes de Monterrey viajaban con rumbo a Ramos Arizpe y el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.

El automóvil terminó en en camellón central y a pesar de lo aparatoso del accidente, no tuvieron lesiones de consideración, por lo que se negaron a ser trasladados a un hospital en Ramos Arizpe o bien, en Saltillo.

Los regiomontanos se quedaron en el lugar de los hechos para esperar a la compañía aseguradora a que valuara los daños del automóvil, e insistieron a las autoridades que los auxiliaron que no era necesario recibir atención médica, pues con el uso del cinturón de seguridad, pudieron estar a salvo de tener daños mayores.

Por su parte, autoridades de Ramos Arizpe recomendaron a los automovilistas que tienen planeado salir a carretera, principalmente por las fiestas decembrinas, manejar con precaución y respetar el límite de velocidad, así como los señalamientos que existen en las vías federales y estatales.

El pasado fin de semana, se registraron dos accidentes fatales en los que dos paisanos perdieron la vida, una mujer en un choque frontal y que ocurrió también en Ramos Arizpe, además de un padre de familia procedente de Estados Unidos que quedó prensado en la caseta de La Carbonera, luego de que un trailer se quedó sin frenos e impacto a varios vehículos que esperaban pasar por la vía de cuota.