Vuelcan texanas

NUEVA ROSITA COAH.- Cuatro mujeres que viajaban en un auto compacto sufrieron una volcadura la tarde de ayer en la Autopista Premier, justo cuando se disponían a pasar un fin de semana en las Ferias de esta ciudad.

Dos de las damas provenientes de la ciudad de Austin, Texas resultaron heridas tras este accidente que sobrevino en el tramo carretero Nueva Rosita-Allende del kilómetro número 30.

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El automóvil marca Chevrolet tipo Cruze en color gris y con placas Texanas de numeración JYD-4533, resultó pérdida total cuando la conductora de nombre Sonia Paredes de 45 años perdió el control.

En el automóvil viajaba también María Zarate de 50 años que se hacía acompañar de sus dos hijas Denisse y Laly las cuales terminaron con algunas lesiones leves en brazos y piernas.

Elementos de la Federal de Caminos, Fuerza Coahuila y el Ejército Mexicano acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, así mismo paramédicos de la Cruz Roja provenientes de la ciudad de Sabinas, fueron los que trasladaron a las lesionadas a un Hospital Privado de Nueva Rosita.