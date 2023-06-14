Vuelcan texanos en la Autopista

SABINAS. COAH. - Por enésima ocasión se registra otro accidente de paisanos, ayer un grupo de texanos que se dirigían al Estado de Durango sufrió un accidente automovilístico tipo volcadura sobre la autopista Premier a la altura del "Caracol" cabe hacer mención que este paraje es causante de todo tipo de choque.

En la unidad Nissan Frontier con placas de Texas viajaban tres personas originarias de Houston con dirección al Estado de Durango quienes aparentemente resultaron ilesas, los Paisanos viajaban en caravana cuando ocurrió el accidente.

Los mismos compañeros que viajaban al citado Estado ayudaron a las viajeros, afortunadamente no presentaban golpes de consideración, así mismo solicitaron la presencia de cuerpos de auxilio para que atendieran a los Texanos.

Los agentes de tránsito acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo sucedido acordonando el área para evitar más accidentes en ese lugar que continuamente ocurren los accidentes automovilísticos.

La unidad presenta daños de consideración, la misma que fue trasladada a bordo de una grúa a un corralón de la Localidad, mientras que los oficiales llevaban a cabo las diligencias correspondientes.