Vuelve Covid-19, tras frentes fríos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el invrLos casos de COVID-19 van en aumento en la entidad coahuilense, fue a partir del 6 de diciembre cuando comenzó a despuntar la estadística de pacientes contagiados por esta mortal enfermedad teniendo como registro 222 personas atendidas.

De acuerdo al reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del SARS-CoV-2, el día cinco de este mes se tenían registrados 4 nuevos casos de coronavirus; 2 en la ciudad de Saltillo, 1 en Matamoros y otro más en Torreón, Coahuila.

Posteriormente el martes seis, el reporte despuntó marcando 45 nuevos casos en Coahuila, incluidas dos defunciones una mujer originaria de la ciudad de Piedras Negras de 47 años de edad y otra fémina de Saltillo de 44 años de edad.

El 7 de diciembre la cifra de COVID se incrementó a 48 pacientes más incluida una defunción tratándose de una mujer de 71 años de edad, originaria de Ramos Arizpe.

El jueves 8 de diciembre reportaron 45 nuevos casos de los cuales 18 corresponden a Saltillo, 13 a Torreón, 3 a Allende, 3 a Piedras Negras, 2 a Frontera, 2 a Monclova, 1 a Parras de la Fuente, 1 a Acuña, 1 más a Francisco I. Madero y 1 a General Cepeda, sin defunciones.

Fue en el reporte del viernes 9 de diciembre donde 47 casos más se registraron entre ellos uno correspondiente al Municipio de San Juan de Sabinas con una defunción en el Municipio de Torreón falleciendo un hombre de 64 años de edad.

Hasta el día de ayer 10 de diciembre se tenían registrados 46 nuevos casos, existiendo a la fecha 303 pacientes contagiados por Coronavirus en la Entidad Coahuilense.

Ante esta situación las autoridades de salud recomiendan a la población continuar vacunándose contra el COVID, además de prevenir enfermedades inmunizándose contra la Influenza.