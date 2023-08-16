Vuelve COVID a la carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 42 nuevos casos de COVID-19 tiene registrados en la Cuenca Carbonífera la Secretaría de Salud en Coahuila.

El virus mortal que cobró millones de vidas en los países durante la pandemia del 2020 al 2022 resurgió durante este año provocando ahora incertidumbre entre la población en general por lo que se especula de nueva cuenta tener que utilizar cubre bodas en espacios cerrados.

En base al Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19, se tiene en estadística que en el Municipio de Progreso se han registrado 5 nuevos casos de SARS-CoC-2.

Por lo que respecta al Pueblo Mágico de Múzquiz existen 9 pacientes con este padecimiento, en Sabinas 10 y en el Municipio de San Juan de Sabinas 18.

Por lo que respecta a defunciones, no se han presentado en la Carbonífera únicamente en la ciudad de Monclova donde falleció un hombre de 70 años de edad y en San Buenaventura otro varón de 89 años.

Cabe señalar existen ahora en Coahuila 321 nuevos casos activos de COVID-19 por lo cual se recomienda a las personas en general cuidarse de este virus con las recomendaciones debidas.