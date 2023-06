Y en Kandor reprimen paro

SABINAS, COAH.- Empleados de la empresa Kandor hicieron ayer paro de labores como protesta por el pago de las utilidades de la caratula fiscal del 2022 y que aún no reciben, la protesta duró poco debido a que llegó el gerente de la empresa Daniel Santoyo amenazandolos con correrlos y que mejor se pusieran a trabajar.

Los trabajadores ayer ventilaron esta situación a través de las redes sociales que esperan y lleguen a oídos de Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Trabajo y Previsión Social para que los apoye y obligue a la empresa que se dedica a la manufactura metálica a pagar las utilidades que son por ley.

Este problema lo enfrentan los empleados cada año, por tal motivo solicitaron a la funcionaria Federal que realicen una investigación para conocer el estado que guarda la empresa a ver si está generando utilidades, las mismas que no les otorgan a la base trabajadora.

Los trabajadores de la empresa Kandor se encuentran a la deriva debido a que no cuentan con un sindicato que los represente en este tipo de injusticias, sin embargo estarán luchando esta prestación que por ley les corresponde.

Los inconformes hicieron un llamado a los ex trabajadores para que los apoyen y que no les dejen las utilidades a las cuales tienen derecho, así mismo denunciaron que en esta empresa existe una serie de anomalías que no especificaron en su queja que hicieron a través de las redes sociales.