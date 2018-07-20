‘Yo no grafitie’

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- El señor Efrén Estrada, a quien acusaba un individuo a través de las redes sociales como presunto autor de haber grafiteado un domicilio particular.

Indicó que el supuesto denunciante de Facebook se hace llamar José Ramón Fernández, y es falso debido a una publicación donde el señor Efrén era buscado por el supuesto afectado.

Don Efrén se defiende de las acusaciones que un perfil falso le achaca de rayar paredes de una propiedad.

Retándolo él a que acudiera a su domicilio particular ubicado en el mineral de Palaú, respuesta la cual no recibió, recalcando don Efrén que la mayoría de las cuentas en Facebook son falsas, y que algo se tiene que hacer ya que muchas de estas cuentas sin escrúpulos agreden y ofenden sin fundamentos a ciudadanos.

Y no se vale pidiendo a las autoridades se inicie una investigación, ya que sabe que han circulado a través de las redes sociales fotografías donde aparecen propiedades particulares y propiedades de gobierno dañadas con leyendas ofensivas hacia la Primera Autoridad.

Aunque yo no comulgo con dicho partido ni con la actual Alcaldesa creo todos nos merecemos un respeto y más ella que es una persona mayor, pero primero que nada es una dama, y se mérese todo el respeto por el hecho de ser mujer.

Espero y las autoridades competentes trabajen en la investigación y den con el o los presuntos responsables pero también hagan algo al respecto sobre los perfiles falsos en redes sociales que solo se dedican a difamar a ciudadanos.